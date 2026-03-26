MLB

Béisbol!

9:23 AM EDT on March 26, 2026

Carlos Santana plays guitar on stage, with the Giants logo drawn onto his t-shirt.
Buh buh, buh buh, buh buh
Buh buh, buh buh, buh buh

Neh 
Neh-neh 
Neh-neh-neh
Neh-neh-neh-neh-neh-neh
Neh, neh, neh-neh neh, neh-neh

Oye como va, mi béisbol
Bueno pa’ gozar: béisbol.
Oye como va, mi béisbol
Bueno pa’ gozar: béisbol.

Neh 
Neh-neh 
Neh-neh-neh
Neh-neh-neh-neh-neh-neh

Doo doo-doo-doo-doo-doo-doo doo
Doo doo-doo-doo-doo-doo-doo doo!
Doo doo-doo-doo-doo-doo-doo doo (doodle-oodle-doo)
Doo-doo-doo-doo doo doo doo!

Neener neener neener, neener neener (doodle-oodle-doo)
Neener neener neener, neener (doot-doo)
Neener neener neener, neener neener (doodle-oodle-doo)
Neener neener neener, neener (weee!)

Bee-doo, bee-doo, bee-doo, bee-doo, 
Bee-doo, beedle-doo, bee-doo, bee-doo-doooooo

Doodle-doot-doo doodle-doo-doot
Duh-nuh nuh nuh
Doodle-doodle-doot-doo-doo-doo-doo-doot
Duh-nuh nuh nuh
Doodle-doodle-doot-doo-doo-doo-doo-doot
Duh-nuh nuh nuh

Buh buh, buh buh, buh buh
Buh buh, buh buh, buh buh

Dooo, dooo, dooo, dooo
Dooo, dooo, dooo, dooo
Dooo, dooo, dooo, dooo
Doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo DOO DOO DOO

DEETLEETLEETLEETLEETLEETLEETLEETLEETLEETLEETLEETLEET-LEET-LEET
LOOTLOOTLOOTLOOTL-LOOT-LOOT-LOOTLOOTL-LOOT-LOOTLOOTL
BLEEEEE-BLEEDLEEDLEDEE-DEE-DEE-DEE-DEEEEEEE, BLEEDLE DEEDLE DEEEE DOODLE DOODLE-OODLE-DOO

BLOOT-BLOOT-BLOOTLOOT-BLOOTLOOT, BLOOT-BLOOT, BLOOT-BLOOT, BLOOT
BLOOTLOOTLBLOOTLOOTLBLOOTLOOTLBLOOTLOOTLBLOOTLOOTLBLOOTLOOTL-BLOOT, BLOOH-DEEEEEEEEE, DOOT-DOODLOODLOODLOODLOODLOODLOODLE
BOOP BEE-DOOP

WAM-BUH-BAM-BUH-BAM-BUH-BAM-BAM-BAM
WAM-BUH-BAM-BUH-BAM-BUH-BAM-WAM-BAM
BEEP BOOP-BEEP BOOP-BEEP BOOP-BEEP BEEP BOOP
BEEEEEP BOOOOP BEEP-BOOP BEEEEEEEEP

Buh buh, buh buh, buh buh
Buh buh, buh buh, buh buh

Neh 
Neh-neh 
Neh-neh-neh
Neh-neh-neh-neh-neh-neh

Oye como va, mi béisbol
Bueno pa’ gozar: béisbol.
Oye como va, mi béisbol
Bueno pa’ gozar: béisbol.

Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun DUN DUN DUN

Neener neener neener, neener neener (doodle-oodle-doo)
Neener neener neener, neener (doodle-doo, doo-doo)
Neener neener neener, neener neener (doodle-oodle-doo)
Neener neener neener, neener (weee!)

Weeweewee, bloo-dee-bloo
Dooo, dee-doo, dee-doo, dee-doo, dee-doo-dee-doot-doot-doo-dee-doo,
duh-nuh-nuh-neer
Beewee, bee-doot-doo-weewee-doot-doo, doodle-oodle-doo doo-doo

Nrr-nrr nrr-nrr-nrr nrr nrr nrr nrr-nrr-nrr

Dee-doo, dee-doo, dee-doo, weeooo!
Dee-doo, weeooo, dee-doo, deedle-doo
Dee-doo, dee-doo, dee-doo
deedle-doo, deedle-deedle-doo, dee-doo

Neh 
Neh-neh 
Neh-neh-neh
Neh-neh-neh-neh-neh-neh
Neh, neh, neh-neh neh, neh-neh

HUH!

Wam

Feel free to use the comments under this post to replace the nouns in your favorite musical numbers with the word "baseball."

