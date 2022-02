The Winners And Losers Of Super Bowl LVI

Anyone can look at a scoreboard. But only Defector drills down to the game behind the game, analyzing every storyline, every frame of All-22, and every collision of sports and culture to determine who really won the big game. Welcome to Winners and Losers.

Winners

Aaron Donald, Los Angeles Rams

Michael Hoecht, Los Angeles Rams

Bobby Brown III, Los Angeles Rams

A’Shawn Robinson, Los Angeles Rams

Marquise Copeland, Los Angeles Rams

Greg Gaines, Los Angeles Rams

Tyler Higbee, Los Angeles Rams

Brycen Hopkins, Los Angeles Rams

Kendall Blanton, Los Angeles Rams

Landen Akers, Los Angeles Rams

Rob Havenstein, Los Angeles Rams

Andrew Whitworth, Los Angeles Rams

David Edwards, Los Angeles Rams

Tremayne Anchrum Jr., Los Angeles Rams

Bobby Evans, Los Angeles Rams

Joe Noteboom, Los Angeles Rams

A.J. Jackson, Los Angeles Rams

Coleman Shelton, Los Angeles Rams

Austin Corbett, Los Angeles Rams

Justin Hollins, Los Angeles Rams

Brian Allen, Los Angeles Rams

Leonard Floyd, Los Angeles Rams

Terrell Lewis, Los Angeles Rams

Troy Reeder, Los Angeles Rams

Ernest Jones, Los Angeles Rams

Chris Garrett, Los Angeles Rams

Grant Haley, Los Angeles Rams

Ogbonnia Okoronkwo, Los Angeles Rams

Matthew Orzech, Los Angeles Rams

Von Miller, Los Angeles Rams

Jake Gervase, Los Angeles Rams

Buddy Howell, Los Angeles Rams

Blake Countess, Los Angeles Rams

Kareem Orr, Los Angeles Rams

Jake Funk, Los Angeles Rams

Nick Scott, Los Angeles Rams

Travin Howard, Los Angeles Rams

Terrell Burgess, Los Angeles Rams

Sony Michel, Los Angeles Rams

Taylor Rapp, Los Angeles Rams

Cam Akers, Los Angeles Rams

David Long Jr., Los Angeles Rams

Dont’e Deayon, Los Angeles Rams

Eric Weddle, Los Angeles Rams

Brandon Powell, Los Angeles Rams

Ben Skowronek, Los Angeles Rams

Bryce Perkins, Los Angeles Rams

John Wolford, Los Angeles Rams

Van Jefferson, Los Angeles Rams

Darious Williams, Los Angeles Rams

Cooper Kupp, Los Angeles Rams

Matthew Stafford, Los Angeles Rams

Matt Gay, Los Angeles Rams

Johnny Hekker, Los Angeles Rams

Jalen Ramsey, Los Angeles Rams

Odell Beckham, Los Angeles Rams

Losers

Ja’Marr Chase, Cincinnati Bengals

Evan McPherson, Cincinnati Bengals

Brandon Allen, Cincinnati Bengals

Joe Burrow, Cincinnati Bengals

Kevin Huber, Cincinnati Bengals

Trent Taylor, Cincinnati Bengals

Trenton Irwin, Cincinnati Bengals

Stanley Morgan, Cincinnati Bengals

Eli Apple, Cincinnati Bengals

Mike Hilton, Cincinnati Bengals

Chidobe Awuzie, Cincinnati Bengals

Vonn Bell, Cincinnati Bengals

Chris Evans, Cincinnati Bengals

Trae Waynes, Cincinnati Bengals

Joe Mixon, Cincinnati Bengals

Vernon Hargreaves III, Cincinnati Bengals

Jessie Bates III, Cincinnati Bengals

Michael Thomas, Cincinnati Bengals

Trayveon Williams, Cincinnati Bengals

Tre Flowers, Cincinnati Bengals

Samaje Perine, Cincinnati Bengals

Jalen Davis, Cincinnati Bengals

Ricardo Allen, Cincinnati Bengals

Clay Johnston, Cincinnati Bengals

Clark Harris, Cincinnati Bengals

Keandre Jones, Cincinnati Bengals

Markus Bailey, Cincinnati Bengals

Logan Wilson, Cincinnati Bengals

Germaine Pratt, Cincinnati Bengals

Damion Square, Cincinnati Bengals

Trey Hill, Cincinnati Bengals

Trey Hopkins, Cincinnati Bengals

Quinton Spain, Cincinnati Bengals

Josh Tupou, Cincinnati Bengals

Zach Kerr, Cincinnati Bengals

D’Ante Smith, Cincinnati Bengals

Jonah Williams, Cincinnati Bengals

Fred Johnson, Cincinnati Bengals

Isaiah Prince, Cincinnati Bengals

Hakeem Adeniji, Cincinnati Bengals

Jackson Carman, Cincinnati Bengals

Mike Thomas, Cincinnati Bengals

Tyler Boyd, Cincinnati Bengals

Michael Wilcox, Cincinnati Bengals

Tee Higgins, Cincinnati Bengals

C.J. Uzomah, Cincinnati Bengals

Drew Sample, Cincinnati Bengals

Khalid Kareem, Cincinnati Bengals

Trey Hendrickson, Cincinnati Bengals

B.J. Hill, Cincinnati Bengals

Wyatt Ray, Cincinnati Bengals

Sam Hubbard, Cincinnati Bengals

Cameron Sample, Cincinnati Bengals

D.J. Reader, Cincinnati Bengals

Tyler Shelvin, Cincinnati Bengals